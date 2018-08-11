Manisa'da trafik kazası: 1 ölü

MANİSA (AA) - Manisa'nın Salihli ilçesinde kontrolden çıkarak yol kenarındaki toprak yığınına çarpan kamyonun sürücüsü hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Manisa'dan İzmir istikametine seyreden Mustafa Tekel (44) idaresindeki 35 Y 0265 plakalı su şişesi yüklü kamyon, Salihli-Ödemiş kara yolunda kontrolden çıkarak toprak yığınına çarptı.
Kazada sürücü ağır yaralandı.
Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilçedeki özel hastaneye kaldırılan Tekel müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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