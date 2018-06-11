Manisa'da trafik kazası: 13 yaralı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Turgutlu ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 4'ü çocuk 13 kişi yaralandı.
Ali Koçyiğit'in (39) kullandığı 09 DB 145 plakalı minibüs, Turgutlu - Ödemiş yolu Çatalköprü Mahallesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Kazada, sürücünün de aralarında bulunduğu minibüsteki 4'ü çocuk 13 işçi yaralandı.
Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
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