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Manisa'da trafik kazası 2 ölü, 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.03.2018 15:36 | Son Güncelleme

Manisa'da trafik kazası 2 ölü, 1 yaralı

MANİS (AA) - Manisa'nın Akhisar ilçesinde 3 aracın karıştığı trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Erkan Ay (35) yönetimindeki 45 HD 0253 plakalı otomobil, Akhisar ilçesi Gökçeahmet Mahallesi'nde, Derya Atlı (41) idaresindeki 35 MSD 09 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle 35 MSD 09 plakalı otomobil de aynı şeritteki C.U. (32) yönetimindeki 35 KA 2494 plakalı otomobile arkadan çarptı.

Kazada sürücü Ay olay yerinde, otomobildeki Ahmet Kahraman (44) ise kaldırıldığı Akhisar Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Yaralanan Atlı ise Akhisar Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazaya karışan diğer otomobil sürücüsü C.U ise yara almadan kurtuldu.

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Akhisar Kaza Manisa trafik trafik kazası

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