Manisa'da trafik kazası: 2 ölü, 1 yaralı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Turgutlu ilçesindeki trafik kazasında 2 kişi öldü, bir kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Ankara yönüne giden Mehmet İ'nin kullandığı 63 YD 557 plakalı tır, Ergenekon kavşağında yolun karşısına geçmeye çalışan Çağrı Bingöl (22) ve Kerem Paşalı idaresindeki motosikletlere çarptı.
Tırın altında kalan motosiklet sürücüleri hayatını kaybetti, Paşalı'nın kullandığı motosikletteki Mehmet Arı (20) yaralandı.
Kaza yerinden ayrılan tır şoförü, İlçe Emniyet Müdürlüğüne teslim oldu.
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