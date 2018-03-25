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Manisa'da trafik kazası: 20 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.03.2018 22:27 | Son Güncelleme

Manisa'da trafik kazası: 20 yaralı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Gördes ilçesinde yolcu otobüsü ile beton mikserinin çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 20 kişi yaralandı.

Gördes-Akhisar yolu üzerindeki Fundacık mevkisinde plakası henüz belirlenemeyen beton mikseri ile Ramazan K. idaresindeki 45 R 9924 plakalı yolcu otobüsü çarpıştı.

Kazada ilk belirlemelere göre 20 kişi yaralandı.

Yaralılar ambulansların yanı sıra yoldan geçen vatandaşların araçlarıyla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

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beton mikseri trafik kazası yaralı

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