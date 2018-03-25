Manisa'da trafik kazası: 20 yaralı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Gördes ilçesinde yolcu otobüsü ile beton mikserinin çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 20 kişi yaralandı.
Gördes-Akhisar yolu üzerindeki Fundacık mevkisinde plakası henüz belirlenemeyen beton mikseri ile Ramazan K. idaresindeki 45 R 9924 plakalı yolcu otobüsü çarpıştı.
Kazada ilk belirlemelere göre 20 kişi yaralandı.
Yaralılar ambulansların yanı sıra yoldan geçen vatandaşların araçlarıyla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
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