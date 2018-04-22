HABER

Manisa'da trafik kazası: 3 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.04.2018 02:05 | Son Güncelleme

Demirci ilçesinde sürücüsünün önüne çıkan tavşana çarpmamak için yönünü değiştirdiği otomobilin uçuruma devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı

MANİSA (AA) - Manisa’nın Demirci ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kullandığı 45 PB 902 plakalı otomobille Kazancı Mahallesi'nden Demirci'ye giden Celal Çimen (57) iddiaya göre Osmankaşı mevkisinde yola çıkan tavşana çarpmamak için aracının yönünü değiştirdi.

Kontrolden çıkan otomobil, yaklaşık 10 metre yükseklikteki uçuruma devrildi.

Kazada sürücü Çimen ile eşi Dudu Çimen (57) ve Şerife Tokdemir (91) yaralandı.

Yoldan geçen vatandaşların haber vermesi ile olay yerine giden sağlık ekipleri yaralıları Demirci Devlet Hastanesi'ne götürdü.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Cumhurbaşkanlığına adaylığını açıkladıCumhurbaşkanlığına adaylığını açıkladı
Erdoğan: O partinin sandığa gömülmesi lazım!Erdoğan: O partinin sandığa gömülmesi lazım!
Meral Akşener çok sert konuştuMeral Akşener çok sert konuştu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
3 yaralı Demirci Manisa tavşan trafik kazası

En Çok Okunan Haberler

Damadın şakası kötü bitti

Damadın şakası kötü bitti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, NTV canlı yayınında 24 Haziran'daki erken seçimle ilgili çarpıcı açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, NTV canlı yayınında 24 Haziran'daki erken seçimle ilgili çarpıcı açıklamalar

Alanyaspor 2 - 3 Galatasaray maç özeti (Puan durumu)

Alanyaspor 2 - 3 Galatasaray maç özeti (Puan durumu)

Çıplak videosu çıkan Ciciş Esra'dan bir açıklama daha

Çıplak videosu çıkan Ciciş Esra'dan bir açıklama daha

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da Kraliyet Sarayı'ndan silah sesleri yükseldi! Kral Selman sığınağa götürüldü

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da Kraliyet Sarayı'ndan silah sesleri yükseldi! Kral Selman sığınağa götürüldü

İYİ Parti erken seçime girebiliyor mu? Aytun Çıray'dan YSK ve Yargıtay açıklaması!

İYİ Parti erken seçime girebiliyor mu? Aytun Çıray'dan YSK ve Yargıtay açıklaması!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
YSK açıkladı! 24 Haziran erken seçimlerinde hangi il kaç vekil çıkaracak?

YSK açıkladı! 24 Haziran erken seçimlerinde hangi il kaç vekil çıkaracak?

Kılıçdaroğlu ve Akşener'in gizli randevusu! Ne konuştular?

Kılıçdaroğlu ve Akşener'in gizli randevusu! Ne konuştular?

Görenler şoke oldu! Tişörtünün içinden bakın neler çıktı!

Görenler şoke oldu! Tişörtünün içinden bakın neler çıktı!

Konya'da gece yarısı dehşet: 1 ölü

Konya'da gece yarısı dehşet: 1 ölü

Elazığ’da gece yarısı feci kaza: Yaralılar var

Elazığ’da gece yarısı feci kaza: Yaralılar var

Erdoğan'dan Adil Öksüz açıklaması: İstihbarat doğru çıkarsa adım atacağız

Erdoğan'dan Adil Öksüz açıklaması: İstihbarat doğru çıkarsa adım atacağız

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.