Manisa'da trafik kazası: 3 yaralı

MANİSA (AA) - Manisa’nın Demirci ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Kullandığı 45 PB 902 plakalı otomobille Kazancı Mahallesi'nden Demirci'ye giden Celal Çimen (57) iddiaya göre Osmankaşı mevkisinde yola çıkan tavşana çarpmamak için aracının yönünü değiştirdi.
Kontrolden çıkan otomobil, yaklaşık 10 metre yükseklikteki uçuruma devrildi.
Kazada sürücü Çimen ile eşi Dudu Çimen (57) ve Şerife Tokdemir (91) yaralandı.
Yoldan geçen vatandaşların haber vermesi ile olay yerine giden sağlık ekipleri yaralıları Demirci Devlet Hastanesi'ne götürdü.
Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Suudi Arabistan'da darbe mi oldu? Suudi Arabistan'da neler oluyor? Riyad Polis Sözcülüğünden açıklama geldi
Erdoğan'dan Adil Öksüz açıklaması: İstihbarat doğru çıkarsa adım atacağız
Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da Kraliyet Sarayı'ndan silah sesleri yükseldi! Kral Selman sığınağa götürüldü
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, NTV canlı yayınında 24 Haziran'daki erken seçimle ilgili çarpıcı açıklamalar
Damadın şakası kötü bitti
Temel Karamollaoğlu'ndan 24 Haziran seçim sonuçları hakkında açıklama
24 haziran seçim kararının ardından CHP ve İYİ Parti bir araya gelecek
Frikiğe ramak kala! Adriana Lima son anda böyle toparladı
Tecavüz etmeye çalışan eski kocasının cinsel organını bıçakla kesti
Şanlıurfa'da iğrenç olay! Öz kızına cinsel istismarda bulunmuş
Okuyucu Yorumları 0 yorum