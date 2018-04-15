Manisa'da trafik kazası: 4 yaralı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Demirci ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Özcan Kaya'nın kullandığı 35 HZU 61 plakalı otomobil, Demirci-Selendi Karayolu Parsamaz mevkisinde, karşı yönden gelen Nurullah Ercan'ın kullandığı 45 PY 630 plakalı otomobille çarpıştı.
Çarpışmanın şiddetiyle savrulan Kaya'nın kullandığı otomobil, yoldan çıkarak uçurum kenarındaki bir ağaca çarparak durabildi.
Kazada, sürücüler Kaya ve Ercan ile Yeteriye Kaya ve İsmail Kaya yaralandı.
Demirci Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi.
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