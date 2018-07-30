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Manisa'da trafik kazası: 4 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.07.2018 10:47 | Son Güncelleme

Manisa'da trafik kazası: 4 yaralı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Sarıgöl ilçesindeki trafik kazasında, biri ağır 4 kişi yaralandı.

Kübra Balcı (49) idaresindeki V-663-HH plakalı otomobil, Bereketli Mahallesi kavşağında bariyerlere çarptı.

Sürücü Balcı ile aynı otomobildeki Hasan Balcı (56), Melda Süheda Balcı (18), Memnune Soyal (42) yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Alaşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Durumu ağır olan Memnune Soyal, Salihli Devlet Hastanesine sevk edildi.

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Kaza Sarıgöl yaralı

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