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Manisa'da trafik kazası: 4 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.08.2018 21:05 | Son Güncelleme

Manisa'da trafik kazası: 4 yaralı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Kula ilçesinde üç aracın karıştığı trafik kazasında biri ağır 4 kişi yaralandı.

İzmir-Uşak Karayolu'nun Eşme Kavşağı'nda aynı yöne giden Kadir G'nin kullandığı 43 KD 683 plakalı otomobille Ekrem H. (69) yönetimindeki 45 ZZ 212 plakalı otomobil çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle Ekrem H. yönetimindeki araç refüjü aşarak karşı yönden gelen İhsan T. idaresindeki yabancı plakalı otomobile çarptı.

Araç içerisinde sıkışan Ekrem H, Manisa Büyükşehir Belediyesi AKS ekipleri tarafından çıkartıldı.

Ağır yaralanan Ekrem H, 112 Acil Servis ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Salihli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İhsan T. idaresindeki AB 223YJ plakalı araç içerisinde bulunan Kübra T. (15), Semra T. (20) ve Seyhan T. (44) de kaza yerinde yapılan müdahalenin ardından Kula Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Kaza nedeniyle bir süre ulaşıma kapalı kalan Uşak-İzmir Karayolu'nda uzun araç kuyruğu oluştu.

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1'i ağır 4 yaralı itfaiye Kula trafik kazası Uşak-İzmir karayolu

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