Manisa'da trafik kazası: 4 yaralı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Kula ilçesinde üç aracın karıştığı trafik kazasında biri ağır 4 kişi yaralandı.
İzmir-Uşak Karayolu'nun Eşme Kavşağı'nda aynı yöne giden Kadir G'nin kullandığı 43 KD 683 plakalı otomobille Ekrem H. (69) yönetimindeki 45 ZZ 212 plakalı otomobil çarpıştı.
Çarpmanın etkisiyle Ekrem H. yönetimindeki araç refüjü aşarak karşı yönden gelen İhsan T. idaresindeki yabancı plakalı otomobile çarptı.
Araç içerisinde sıkışan Ekrem H, Manisa Büyükşehir Belediyesi AKS ekipleri tarafından çıkartıldı.
Ağır yaralanan Ekrem H, 112 Acil Servis ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Salihli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
İhsan T. idaresindeki AB 223YJ plakalı araç içerisinde bulunan Kübra T. (15), Semra T. (20) ve Seyhan T. (44) de kaza yerinde yapılan müdahalenin ardından Kula Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
Kaza nedeniyle bir süre ulaşıma kapalı kalan Uşak-İzmir Karayolu'nda uzun araç kuyruğu oluştu.
İYİ Parti'den bomba iddia! ABD taleplerini yükseltti
Türkiye'ye kötü haber! 2 buçuk milyon Suriyeli daha...
Türkiye ile yaşanan krizin ardından Trump'tan Putin'e mektup
Fuhuş operasyonunda ortaya çıktı! Yabancı uyruklu kadınlar AIDS’li çıktı
Meteoroloji'den son dakika yağış, taşkın, sel ve fırtına uyarısı
Türk heyeti ile ABD arasındaki kritik görüşme! Görüşmelerin ardından ilk açıklama
Mustafa Destici: Yasa çıkarsa Abdullah Öcalan idam edilir
İYİ Parti'den istifa eden isimlerde ortalığı karıştıracak sözler!
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan dikkat çeken hamle! Okullarda 'profesyonel' yönetici dönemi başlıyor
Dehşeti yaşadılar! Sel sonrası mahalle tanınmaz halde
Prensin son görüntüsü ortalığı fena halde karıştırdı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum