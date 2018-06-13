Manisa'da trafik kazası: 5 yaralı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Selendi ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı.
Güldane K. (41) idaresindeki 63 HA 452 plakalı otomobil Selendi-Kula yolu Kınık Mahallesi mevkisinde yol kenarına devrildi.
Kazada sürücü ile araçtaki Şefika (79), Hüseyin (14), Ertuğrul (10) ve Yusuf K. (7) yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldıkları Selendi ve Salihli devlet hastanelerinde tedavi altına alındı.
Üç erkek, bir kadın evde alem yaptılar! Yaşananları vicdan azabından annesine anlatınca her şey ortaya çıktı
24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin son anket! Hangi parti ne kadar oy alacak?
Kağıthane'de korkutan yangın!
Kemal Kılıçdaroğlu'na ikinci tazminat şoku
AK Partili başkandan Muharrem İnce'ye çok sert sözler
Bir interseks bireyin çığlığı: Kendimi öldürmek istedim
İsrail'e gitmişti! O Türk vatandaşından haber yok!
Ülke ayağa kalktı! Yüzünü gösterdiği anda öldürülecek
Tarlabaşı'nın ara sokaklarında 'Dünya iftar sofrası'
Antalya'da 27 gündür kayıp olan kız bakın nerede bulundu!
Okuyucu Yorumları 0 yorum