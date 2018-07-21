Manisa'da trafik kazası: 5 yaralı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde otomobilin bariyerlere çarparak devrilmesi sonucu biri ağır 5 kişi yaralandı.

Mustafa Demiryurtlu (48) idaresindeki 20 FF 708 plakalı otomobil Dadağlı kavşağında bariyerlere çarparak devrildi.

Kazada, sürücü ile Tülay (45) ve Rabia Demiryurtlu (16), Hüseyin (45) ve Elanur Musan (52) yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Alaşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Tedavileri süren yaralılardan Hüseyin Musan'ın hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

