Manisa'da trafik kazası: 8 yaralı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 8 kişi yaralandı.
Orhan Kıranmezar (50) idaresindeki 45 H 3776 plakalı otomobil, Sarıgöl-Alaşehir karayolu Ahmetağa Mahallesi kavşağında, tali yoldan ana yola çıkarken İbrahim Seçkin'in (34) kullandığı 45 Z 3918 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, sürücüler ile Ü.E. (50), A.G. (40), E.E. (41), G.E. (45), S.K. (31) ve E.C. (33) yaralandı.
Hayati tehlikesi bulunmayan yaralılardan G.E. Sarıgöl Devlet Hastanesi, diğerleri ise Alaşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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