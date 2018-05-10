HABER

Manisa'da trafik kazası: 8 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.05.2018 16:47 | Son Güncelleme

Sarıgöl ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 8 kişi hastaneye kaldırıldı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 8 kişi yaralandı.

Orhan Kıranmezar (50) idaresindeki 45 H 3776 plakalı otomobil, Sarıgöl-Alaşehir karayolu Ahmetağa Mahallesi kavşağında, tali yoldan ana yola çıkarken İbrahim Seçkin'in (34) kullandığı 45 Z 3918 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, sürücüler ile Ü.E. (50), A.G. (40), E.E. (41), G.E. (45), S.K. (31) ve E.C. (33) yaralandı.

Hayati tehlikesi bulunmayan yaralılardan G.E. Sarıgöl Devlet Hastanesi, diğerleri ise Alaşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

AK Parti ile MHP birbirine girdiAK Parti ile MHP birbirine girdi
Meral Akşener'in son hali Portakal'ın dikkatinden kaçmadıMeral Akşener'in son hali Portakal'ın dikkatinden kaçmadı
24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin bomba anket!24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin bomba anket!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Manisa Sarıgöl trafik kazası yaralı

En Çok Okunan Haberler

Ziraat Bankası ve Halkbank konut kredisi faiz oranlarını indirdi

Ziraat Bankası ve Halkbank konut kredisi faiz oranlarını indirdi

24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin yapılan son anket Ankara'yı sarsacak!

24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin yapılan son anket Ankara'yı sarsacak!

Film galasında olay kıyafet

Film galasında olay kıyafet

AK Parti ile MHP birbirine girdi

AK Parti ile MHP birbirine girdi

Bekir Bozdağ'dan CHP'ye dönen milletvekilleri hakkında çarpıcı yorum!

Bekir Bozdağ'dan CHP'ye dönen milletvekilleri hakkında çarpıcı yorum!

Gündem yaratacak iddia: CHP'den Saadet Partisi'ne adaylık teklifi

Gündem yaratacak iddia: CHP'den Saadet Partisi'ne adaylık teklifi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Fatih Portakal 24 Haziran erken seçimi öncesi cumhurbaşkanı adaylarının son durumuna dikkat çekti

Fatih Portakal 24 Haziran erken seçimi öncesi cumhurbaşkanı adaylarının son durumuna dikkat çekti

Suriyeli kadın Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nde bebek kaçırdı

Suriyeli kadın Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nde bebek kaçırdı

Erdoğan ve İran Cumhurbaşkanı Ruhani'den kritik görüşme

Erdoğan ve İran Cumhurbaşkanı Ruhani'den kritik görüşme

Melih Gökçek'ten gündemi sarsacak anket!

Melih Gökçek'ten gündemi sarsacak anket!

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nı işgal davasında karar çıktı

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nı işgal davasında karar çıktı

Atatürk Havalimanı’nda korku dolu anlar! 2 uçak pisti pas geçti

Atatürk Havalimanı’nda korku dolu anlar! 2 uçak pisti pas geçti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.