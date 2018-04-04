Manisa'da trafik kazası: 9 yaralı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 9 kişi yaralandı.
Mehmet Şener (20) yönetimindeki 45 VJ 916 plakalı otomobil, Övecli Mahallesi yakınlarında bariyerlere, ardından Soma istikametinden gelen Sami Baş (46) idaresindeki 45 J 5586 plakalı midibüse, daha sonra Cemil Yeşilöz'ün (18) kullandığı 45 ZB 2876 plakalı minibüse çarptı.
Kazada, otomobil ve minibüs sürücüsü ile minibüs yolcuları Buket Dönmez (20), Birol Ekin (31), Tayfun Meşe (19), Erdinç Şencan (17), İbrahim Hilmi Manay (32), Ersin Bulut (37) ve Cüneyt Yeşilöz (19) yaralandı.
Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerince Kırkağaç ve Soma ilçelerindeki hastanelere kaldırıldı.
Otomobil sürücüsü Şener ve Dönmez'in hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi.
Kaza nedeniyle Soma-Kırkağaç karayolunda trafik bir süre tek şeritten sağlandı.
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