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Manisa’da traktör devrildi: 1 ölü

GÜNCEL HABERLERİ | 04.02.2018 01:32 | Son Güncelleme

Manisa’da traktör devrildi: 1 ölü

MANİSA (AA) - Manisa’da devrilen traktörün altında kalan kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Soma İlçesi Kozanlı Mahallesi'nde Hüseyin Candan (55) idaresindeki plakası belirlenemeyen traktör, tarlada devrildi.

Durumu gören vatandaşlar 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, traktörün altında kalan sürücü Candan’ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Sürücünün cenazesi, otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

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