Manisa’da traktör devrildi: 1 ölü

MANİSA (AA) - Manisa’nın Saruhanlı ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü öldü.
Alınan bilgiye göre, Halil Çörtük (46) idaresindeki 16 BKB 55 plakalı traktör, Sarıçam Mahallesi çiftlik mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
Kazada, Çörtük traktörün altında kaldı.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptığı incelemede Çörtük'ün hayatını kaybettiğini belirledi.
Sürücünün cesedi Saruhanlı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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