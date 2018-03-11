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Manisa'da traktör kazası: 1 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.03.2018 18:02 | Son Güncelleme

Manisa'da traktör kazası: 1 ölü

MANİSA (AA) - Manisa'nın Akhisar ilçesinde meydana gelen traktör kazasında 1 kişi öldü.

Alınan bilgiye göre, Süleyman Özkul (45) kullandığı traktörle Kavakalan Mahallesi'ndeki tarlasına giderken direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Yol kenarına devrilen traktörün altında kalan Özkul, olay yerinde hayatını kaybetti.

Özkul'un Akhisar Sanayi Camisi'nde imamlık yaptığı öğrenildi.

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112acilsağlık Jandarma Kaza ölü traktör

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