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Manisa'da traktörden düşen çocuk yaşamını yitirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.08.2018 21:16 | Son Güncelleme

Manisa'da traktörden düşen çocuk yaşamını yitirdi

MANİSA (AA) - Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde hareket halindeki traktörden düşen 8 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Tevfikiye Mahallesi 17 Sokak'ta M.S'nin kullandığı 45 F 8677 plakalı traktörden düşen Umut Demiröz'ün (8) üzerinden domates yüklü römork geçti.

Ağır yaralanan çocuk, 112 Acil Servis ekiplerince Kırkağaç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Demiröz, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Traktör sürücüsü M.S. ifadesi alınmak üzere, Kırkağaç İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

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Anahtar Kelimeler:
kazası Kırkağaç traktör

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