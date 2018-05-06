Manisa'da traktörün altında kalan sürücü öldü

MANİSA (AA) - Manisa'nın Soma ilçesinde traktörün altında kalan sürücü yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, tarlasından Evciler Mahallesi'ndeki evine giden Muhammet Çetin'in (51) kullandığı 45 VF 115 plakalı traktör devrildi.
Traktörün altında kalan sürücü, kaza yerinde yaşamını yitirdi.
Çetin'in cesedi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
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