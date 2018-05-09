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Manisa'da tren minibüsle çarpıştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.05.2018 01:32 | Son Güncelleme

Manisa'da tren minibüsle çarpıştı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Turgutlu ilçesinde yolcu treni minibüsle çarpıştı.

Alınan bilgiye göre, İzmir’den Konya istikametine seyreden yolcu treni, ilçeye giriş yaptığı sırada mezbaha hemzemin geçidinde tren yoluna terk edilmiş 45 ZD 1297 plakalı minibüse çarptı.

Çarpmanın etkisi yaklaşık 200 metre sürüklenen minibüs, ihbar üzerine kaza yerine gelen ekiplerce kaldırıldı.

Hasarın oluştuğu tren, kontrollerin ardından seferine devam etti.

Ekipler, terk edilmiş minibüsün sürücüsünü tespit etmek için çalışma başlattı.

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Manisa polis tren kazası Turgutlu

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