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Manisa'da trenin çarptığı çoban öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.08.2018 07:03 | Son Güncelleme

Şehzadeler ilçesinde girilmesi yasak olan bölgede koyunlarını otlatan çoban, demiryolundan geçmeye çalışırken bir yük treninin çarpması nedeniyle yaşamını yitirdi

MANİSA (AA) - Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde koyunlarını otlatan bir çoban, demiryolundan karşıya geçmeye çalıştığı sırada yük treninin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Adnan Menderes Mahallesi'nde girilmesi yasak olan bölgedeki rayların kenarında hayvanlarını otlatan 45 yaşındaki Ahmet Şahin, iki koyunuyla demiryolunun diğer tarafına geçmeye çalıştı. Bu sırada Şahin ve koyunlarına Aliağa-Uşak seferini yapan 33309 sefer sayılı yük treni çarptı.

Görevlilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Şahin'in öldüğü belirlendi.

Ahmet Şahin'in cesedi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Trenin makinisti ise polis ekiplerince ifadesine başvurulmasının ardından seferine devam etti.

Öte yandan, kazanın meydana geldiği yerin yaklaşık 500 metre ilerisinde hemzemin geçit bulunduğu öğrenildi.

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