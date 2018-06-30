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Manisa'da üretilen 'aynalı sazan' Avrupa sofralarında

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.06.2018 12:12 | Son Güncelleme

 MANİSA'nın Salihli ilçesindeki Demirköprü Baraj Gölü'nde ağ kafes sistemi yöntemiyle aynalı sazan üreten bir firma, Slovakya'ya ihracat yaptı.

Manisa'da üretilen 'aynalı sazan' Avrupa sofralarında

Emre SAÇLI/SALİHLİ (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Salihli ilçesindeki Demirköprü Baraj Gölü'nde ağ kafes sistemi yöntemiyle aynalı sazan üreten bir firma, Slovakya'ya ihracat yaptı.
Demirköprü Baraj Gölü'nde faaliyet gösteren firma, yüksek et kalitesi ve farklı lezzetiyle iç piyasada rağbet gören 10 ton aynalı sazanı, ihracatçı bir firma aracılığıyla, kilosu 20 TL'den Slovakya'ya gönderdi. Firma sahibi su ürünleri yüksek mühendisi Ahmet Abdullahoğlu, "Su ürünleri üzerine Demirköprü Baraj Gölü'nde bulunan tesislerimizde özellikle iç piyasaya yönelik 20 yıldır üretim yapmaktayız. Ana üretimimiz alabalık. Bunun yanı sıra, yine iç piyasaya yönelik 15 yıldan bu yana aynalı sazan tedarik ediyorduk. Yaptığımız girişimler sonucunda bir ihracatçı firma aracılığı ile ilk defa bir Avrupa ülkesi olan Slovakya'ya, yetiştiricilik yoluyla 10 ton aynalı sazan ihracatı gerçekleştirdik" dedi.
Aynalı sazan avcılığının Türkiye'de uzun yıllardır yapıldığını belirten Abdullahoğlu, "Ancak ağ kafes sistemiyle ülkemizin bazı bölgelerinde gerçekleştirilen üretim girişimlerinden istenilen sonuçlar elde edilemedi. Çünkü bu balığın yetiştiricilik yolu ile üretimi oldukça zor ve zahmetli. Üretim süreci 2 yılı buluyor. Bu nedenle külfetli ve ekonomik açıdan istenilen sonuçlar elde edilemeyebilir. Bu sene aynalı sazan balık üretimimiz beklentinin üzerinde olunca, yurt dışında da şansımızı denemek istedik ve başardık. Slovakya'ya yaptığımız 10 tonluk ihracatın ardından özellikle Doğu Avrupa ülkeleri ile de temasa geçtik" diye konuştu.
YILLIK KAPASİTE 100 TON
Tesislerinde yaklaşık 300 ton civarında alabalık üretimi yaptıklarını anlatan Ahmet Abdullahoğlu, "Aynalı sazan üretim kapasitemiz ise 100 ton civarında. Aynalı sazan satışımız genel olarak iç piyasaya yönelikti. Ancak bundan sonra ihracata ağırlık vermeyi düşünüyoruz. Tesislerimiz Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı denetiminde ve Salihli İlçe Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü kontrolündedir. Tesislerimizde üretilen balıklardan belirli periyotlarda numune alınıp kontrol ediliyor" şeklinde konuştu.
LEZZETİNİN NEDENİ YETİŞTİRİLME YÖNTEMİ
Aynalı sazan balığının kafes sistemi içerisinde üretildiği için doğadaki aynalı sazanlara göre daha kaliteli ve lezzetli olduğunu öne süren Abdullahoğlu, "Çünkü burada üretilen balıkların dip suyu ile bir bağı yok. Yüzeyde üretiliyorlar. Balık dip suyunda çamurla temas etmediği için çamur kokusu da olmaz. Bu balık, bu yüzden tercih ediliyor. Ağ kafes sisteminde üretilen balığın et kalitesi, doğadaki aynalı sazana göre de daha yüksek. Bu da Avrupa ülkelerini tercih nedenlerinden birisi" dedi.

FOTOĞRAFLI

Manisa'da üretilen 'aynalı sazan' Avrupa sofralarındaManisa'da üretilen 'aynalı sazan' Avrupa sofralarındaManisa'da üretilen 'aynalı sazan' Avrupa sofralarındaManisa'da üretilen 'aynalı sazan' Avrupa sofralarında

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