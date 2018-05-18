Manisa'da uyuşturucu operasyonu

MANİSA (AA) - Manisa'nın Gölmarmara ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bin 753 kök kenevir ve 138 gram kubar esrar ele geçirildi, 1 kişi tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yeniköy Mahallesi'nde bir adrese uyuşturucu ekimi, imalatı ve ticareti yapıldığı bilgisi üzerine operasyon düzenledi.
Operasyonda M.T.A'ya ait evin bahçesinde ekili bin 753 kök kenevir ile 138 gram kubar esrar ele geçirildi.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından mahkemeye çıkarılan M.T.A. tutuklandı.
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