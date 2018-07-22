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Manisa'da uyuşturucu ve alkol içerken fenalaşan genç öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.07.2018 14:31 | Son Güncelleme

Manisa'da uyuşturucu ve alkol içerken fenalaşan genç öldü

MANİSA (AA) - Manisa'nın Ahmetli ilçesinde, alkol ve sentetik uyuşturucu kullandığı belirtilen genç, hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Ahmetli ilçesi Gökkaya Mahallesi su deposu yakınlarında fenalaşan Mustafa Ü. (25), telefonla durumu yakınlarına haber verdi.

Mustafa Ü'nün yardımına giden yakınları durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırılan Mustafa Ü. burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Alkol alıp cinsi belirlenemeyen sentetik uyuşturucu kullandığı belirtilen Mustafa Ü'nün cesedi, kesin ölüm nedeninin tespit edilmesi için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

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Ahmetli alkol hastane Jandarma sentetik uyuşturucu

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