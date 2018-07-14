Manisa'da uyuşturucudan ölüm iddiası

MANİSA (AA) - Manisa'nın Yunusemre ilçesinde uyuşturucu kullandığı iddia edilen genç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, İsmail O. (22), Ayni Ali Mahallesi Mimar Sinan Bulvarı'nda arkadaşlarıyla ikamet ettiği evde rahatsızlandı.
Uyuşturucu kullandığı öne sürülen ve sağlık ekiplerince Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesine kaldırılan İsmail O, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu öğrencisi olduğu öğrenilen gencin cesedi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
Öte yandan, öğrenci evinde inceleme yapan polis ekipleri, yaşamını yitiren gencin ev arkadaşı olan iki kişiyi ifadelerine başvurulmak üzere polis merkezine götürdü.
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