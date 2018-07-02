Manisa'da üzüm hasadı başladı

MANİSA (AA) - Manisa'da erkenci üzüm hasadına başlandı.

Manisa Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürü Akay Ünal, gazetecilere yaptığı açıklamada, üreticilerin, bu yıl da rengarenk üzüm çeşitleriyle tüketicilerin karşısına çıkacağını söyledi.

Bu sezon hasadın önceki dönemlere göre biraz daha erken başladığını kaydeden Ünal, "Geçen sene 19 Temmuz'da erkenci üzüm çeşidini almaya başlamıştık. Bundan sonra aralık ayının ortalarına kadar peyderpey değişik üzüm çeşitlerimiz çıkacaktır." dedi.

Ünal, bu yıl iklim farklılıkları nedeniyle bağlarda birtakım hastalıkların baş gösterdiğini vurguladı.

Özellikle haziranın sonuna kadar yoğun yağış olduğunu aktaran Ünal, "Bunun olumsuz etkileri oldu. Çekirdeksiz üzümde de doğal afete maruz kalan bölgelerimiz var. Bu bölgelerde verim düşüklüğü olacaktır. Bunun toplam rekolteye oranını şu an için söylemek zor. " ifadelerini kullandı.

