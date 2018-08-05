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Manisa'da yangın

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.08.2018 05:32 | Son Güncelleme

Manisa'da yangın

MANİSA (AA) - Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bağ evinin müştemilatında çıkan yangın hasara neden oldu.

Alınan bilgiye göre, Selvilitepe Mahallesi Irlamaz yolu üzerinde bulunan Ahmet Kızıl'a ait bağ evinin bahçesindeki müştemilatta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Evden yükselen dumanları görenler, durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi.

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saatlik çalışmasıyla söndürülen yangın, hasara yol açtı.

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bağ evi Manisa Müştemilat yangın

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