Manisa'da yıldırım isabet eden çocuk ağır yaralandı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Akhisar ilçesinde, yıldırım isabet eden çocuk ağır yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Beyoba Mahallesi'nde Ş.Ç. (16) komşusuna giderken evin avlusunda yıldırım isabet etmesi sonucu yaralandı.
Vücudunda ağır yanıklar oluşan Ş.Ç, kaldırıldığı Akhisar Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Ş.Ç'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
ABD'de skandal! Yurt müdürü, kız öğrencileri iş adamları ve politikacılara pazarlıyormuş!
Selahattin Demirtaş'tan dikkat çeken mesaj
Yunanistan'dan dikkat çeken Türkiye açıklaması
Kripto FETÖ'cüler deşifre oldu! Çok sayıda gözaltı
MHP Didim'de 23 kişi görevinden istifa etti
Büyük rezalet! Google haritalarında tepki çeken isim
Bodrum'da korkutan yangın! İş yeri sahibi: Çıldırmak üzereyim, bittim ben!
Merakla bekleniyordu! WhatsApp'a iki yeni bomba özellik geliyor!
Erzurum'da muhtar dehşet saçtı: Ölü ve yaralılar var!
Canlı yayında şoke eden anlar! Bir anda soyunmaya başladı
'Günde 5 kez seks bile yetmiyordu'
Erivan ayakta: 'Bundan sonra kararları sokak verir'
Okuyucu Yorumları 0 yorum