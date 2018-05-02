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Manisa'da yıldırım isabet eden çocuk ağır yaralandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.05.2018 23:20 | Son Güncelleme

Manisa'da yıldırım isabet eden çocuk ağır yaralandı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Akhisar ilçesinde, yıldırım isabet eden çocuk ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Beyoba Mahallesi'nde Ş.Ç. (16) komşusuna giderken evin avlusunda yıldırım isabet etmesi sonucu yaralandı.

Vücudunda ağır yanıklar oluşan Ş.Ç, kaldırıldığı Akhisar Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Ş.Ç'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
Akhisar Manisa Yıldırım

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