HABER

Manisa'da yol şantiyesinde göçük: 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.03.2018 17:08 | Son Güncelleme

Manisa'da yol şantiyesinde göçük: 1 yaralı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, Battı-Çıktı Kavşağı yapımında meydana gelen göçükte 1 işçi toprak altında kaldı.

Manisa Büyükşehir Belediyesinin Alparslan Türkeş Meydanı'nda yapımı süren Battı-Çıktı projesi çalışmaları sırasında göçük yaşandı.

Toprak altında kalan işçi Zekeriya Özyurt (45), olay yerine gelen itfaiye ve AKS ekiplerince göçükten çıkarıldı.

112 acil sağlık ekiplerince Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırılan Özyurt, burada yapılan müdahalelerin ardından Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesine sevk edildi.

Özyurt'un durumunun ağır olduğu ve hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

- Gazeteciler darp edildi

Bu arada olay yerine giden gazeteciler şantiye çalışanlarınca engellendi.

İşçiler tarafından fotoğraf makineleri ile kameralarına el konulan gazeteciler, şantiyeden uzaklaştırılırken darp edildi.

Hastaneden darp raporu alan gazeteciler kişiler hakında şikayette bulundu.

Gürkan Uygun'un kardeşi de oyuncuymuşGürkan Uygun'un kardeşi de oyuncuymuş
Bu noktaya basın ve neler olacağını görünBu noktaya basın ve neler olacağını görün
Ahmet Kural, Sıla'ya tokat attı mı?Ahmet Kural, Sıla'ya tokat attı mı?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
darp gazeteci göçük işçi Manisa Büyükşehir Belediyesi Şantiye

En Çok Okunan Haberler

Son seçim anketi sonuçlarında bomba detay!

Son seçim anketi sonuçlarında bomba detay!

Sonunda bu da oldu! Seks bebeklerinin 'çalıştığı' genelev açıldı

Sonunda bu da oldu! Seks bebeklerinin 'çalıştığı' genelev açıldı

Puhu Tv’den yeni yasaya hazırlık: ‘Fi ve Çi'nin geçmiş bölümleri buzlanıyor!

Puhu Tv’den yeni yasaya hazırlık: ‘Fi ve Çi'nin geçmiş bölümleri buzlanıyor!

Neslihan Atagül: Üç bacak açınca, arınmıyorsun

Neslihan Atagül: Üç bacak açınca, arınmıyorsun

Türkiye'ye geçen Yunan askerlerin telefonundan bu görüntüler çıktı!

Türkiye'ye geçen Yunan askerlerin telefonundan bu görüntüler çıktı!

Salih Müslim'den skandal Rusya itirafı!

Salih Müslim'den skandal Rusya itirafı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Emlakçılar Odası mevcut başkan Atasoy ile yola devam etti

Emlakçılar Odası mevcut başkan Atasoy ile yola devam etti

Kafaoğlu: “Zor bir coğrafyamız var”

Kafaoğlu: “Zor bir coğrafyamız var”

İnebolu'da şiddetli fırtına eski binalara zarar verdi

İnebolu'da şiddetli fırtına eski binalara zarar verdi

Çorum Binicilik Tesisi gün sayıyor

Çorum Binicilik Tesisi gün sayıyor

Şanlıurfa’da hedefi 1 milyon turist

Şanlıurfa’da hedefi 1 milyon turist

Şehir Hatları'nın sefer saatlerinde değişiklik yapıldı, ek seferler geldi

Şehir Hatları'nın sefer saatlerinde değişiklik yapıldı, ek seferler geldi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.