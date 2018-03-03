Manisa'da yol şantiyesinde göçük: 1 yaralı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, Battı-Çıktı Kavşağı yapımında meydana gelen göçükte 1 işçi toprak altında kaldı.

Manisa Büyükşehir Belediyesinin Alparslan Türkeş Meydanı'nda yapımı süren Battı-Çıktı projesi çalışmaları sırasında göçük yaşandı.

Toprak altında kalan işçi Zekeriya Özyurt (45), olay yerine gelen itfaiye ve AKS ekiplerince göçükten çıkarıldı.

112 acil sağlık ekiplerince Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırılan Özyurt, burada yapılan müdahalelerin ardından Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesine sevk edildi.

Özyurt'un durumunun ağır olduğu ve hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

- Gazeteciler darp edildi

Bu arada olay yerine giden gazeteciler şantiye çalışanlarınca engellendi.

İşçiler tarafından fotoğraf makineleri ile kameralarına el konulan gazeteciler, şantiyeden uzaklaştırılırken darp edildi.

Hastaneden darp raporu alan gazeteciler kişiler hakında şikayette bulundu.