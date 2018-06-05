MANİSA (AA) - Manisa'nın Yunusemre ilçesinde yol verme tartışması nedeniyle çıkan kavga sonucu 1 kişi öldürüldü.

İddiaya göre, Laleli Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde, Yasin Sağlam (35) ile kimliği henüz belirlenemeyen bir sürücü arasında yol verme meselesi nedeniyle tartışma yaşandı.

Tartışmanın büyümesi üzerine kimliği belirlenemeyen aracın sürücüsü Sağlam'a yanındaki tabancayla ateş etti.

Ağır yaralanan Sağlam, kaldırıldığı Manisa Merkez Efendi Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti.

Polis ekipleri, olay yerinden kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

