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Manisa’da yolcu almaya giden otobüs devrildi: 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.05.2018 11:22 | Son Güncelleme

Manisa’da yolcu almaya giden otobüs devrildi: 1 yaralı

MANİSA (AA) - Manisa'da yolcu almaya giden otobüsün devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ekrem Keleş’in (42) kullandığı 35 JS 187 plakalı yolcu otobüsü, İzmir-Manisa yolu üzerinde Sabuncubeli mevkisinde devrildi.

Yaklaşık 15 metre sürüklenen ve içerisinde yolcu bulunmayan otobüs, refüjdeki bariyerlere çarparak durabildi.

İhbarın ardından olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri otobüsün içerisindeki sürücüyü Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi’ne kaldırdı.

Otobüs şoförünün hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken, kaza nedeniyle İzmir-Manisa yolundaki trafik zaman zaman durma noktasına geldi.

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Anahtar Kelimeler:
Kaza Sabuncubeli trafik yol yolcu otobüsü

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