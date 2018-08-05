Manisa'da yolcu otobüsünün devrilmesi

MANİSA (AA) - Manisa'da, bir kişinin öldüğü, 41 kişinin yaralandığı kazaya ilişkin gözaltına alınan otobüs şoförü tutuklandı.
Kazada yaralananlar arasında bulunan ve hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edilen otobüs şoförü Y.Ç, polis tarafından gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Y.Ç, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
- Olay
İstanbul'dan İzmir istikametine giden Y.Ç. idaresindeki 35 PK 136 plakalı otobüs, dün Manisa'nın Akhisar ilçesi Kayalıoğlu Mahallesi mevkinde refüje devrilmiş, kazada bir kişi ölmüş, 41 kişi yaralanmıştı.
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