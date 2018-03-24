Manisa'da zincirleme trafik kazası: 6 yaralı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Manisa-Akhisar karayolunun Saruhanlı kavşağında, tali yoldan çıkan İbrahim Etem Köksal (44) yönetimindeki 45 S 7866 plakalı kamyonete, Talha Yapıcı'nın (38) kullandığı 45 YP 003 plakalı otomobil ile aynı istikamette giden Nurullah Atay (42) idaresindeki 06 AEY 120 plakalı otomobil çarptı.
Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan Ali Buldu (24), Meryem Kesici (33) ve Nuriye Köksal (45) yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince, Saruhanlı ve Manisa Devlet Hastanelerine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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