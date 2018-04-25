Manisa'daki cinayet

MANİSA (AA) - Manisa'da eşi ve eşiyle ilişkisiyle olduğunu iddia ettiği iki kişiyi öldüren zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Merkez Yunusemre ilçesi Güzelyurt Mahallesi'nde dün Murat A.'yı öldürdükten sonra teslim olan ve eşi Deniz A.'yı da (25) Mesir Tabiat Parkı'ndaki ormanlık alanda öldürdüğünü itiraf eden Ramazan A.'nın (28) emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Manisa Devlet Hastanesi'ndeki sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen Ramazan A. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.
Polis ekipleri, Ramazan A'nın eşini öldürdüğünü söylediği Mesir Tabiat Parkı'ndaki ormanlık alanda silahla öldürülmüş haldeki Deniz A'nın cesedini bulmuştu.
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