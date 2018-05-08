HABER

Manisa'daki cinayet

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.05.2018 23:59 | Son Güncelleme

Akhisar ilçesinde sokakta tartıştığı çifti öldüren emekli polis Kırıkkale'de teslim oldu - Tutuklanan emekli polisin tartıştığı çifte silahla ateş etme anı MOBESE kameralarınca kaydedildi

MANİSA (AA) - Manisa'nın Akhisar ilçesinde tartıştığı çifti öldüren ve Kırıkkale'de teslim olan emekli polis tutuklandı.

Tahtakale Caddesi üzerinde tartıştığı Zeynep Kaya (36) ve eşi Mustafa Kaya'yı (43) silahla vurduktan sonra olay yerinden kaçan katil zanlısı Mehmet Özkılıç (63), Kırıkkale Emniyet Müdürlüğüne giderek teslim oldu.

Özkılıç, emniyetteki işlemlerin ardından Akhisar Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Özkılıç'ın emniyetteki ifadesinde Mustafa Kaya'nın kendisini dolandırdığını savunduğu, olay günü parasını isteyince küfürle karşılık verilmesi üzerine silahla ateş ettiğini söylediği öğrenildi.

- Kaya çiftinin vurulma anı MOBESE kameralarında

Öte yandan 28 Nisan'da emekli polisin çifte silahla ateş etme anı MOBESE kameralarınca kaydedildi.

Görüntülerde Özkılıç'ın sokaktan geçen Kaya çiftine seslendiği, belindeki silahını çıkararak yanlarına gittiği görülüyor.

Kayıtlarda Özkılıç'ın yolun ortasında tartıştığı Zeynep Kaya ve Mustafa Kaya çiftine silahla ateş ettiği yer alıyor.

Görüntüye tartışmayı ayırmaya çalışan bir vatandaşın da şok yaşayarak olay yerinden uzaklaşması yansıyor.

Manisa'daki kız kaçırma husumetinde yine silahlar konuştu: 1 ölüManisa'daki kız kaçırma husumetinde yine silahlar konuştu: 1 ölü
20 yeni üniversite kurulmasını öngören yasa kabul edildi20 yeni üniversite kurulmasını öngören yasa kabul edildi
ABD süre verdi: 90 gün içinde...ABD süre verdi: 90 gün içinde...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Akhisar İlçe Emniyet Müdürlüğü cinayet emekli polis Manisa mehmet kaya Mehmet Özkılıç Zeynep Kaya

En Çok Okunan Haberler

Evinde eşini başka bir erkekle yakaladı! Sonrası dehşet...

Evinde eşini başka bir erkekle yakaladı! Sonrası dehşet...

AK Parti'nin reklam müziği olay oldu: 'Senin Allah'ın öldü'

AK Parti'nin reklam müziği olay oldu: 'Senin Allah'ın öldü'

Arda Turan, PFDK'ya sevk edildi! (Arda Turan kaç maç ceza alacak?)

Arda Turan, PFDK'ya sevk edildi! (Arda Turan kaç maç ceza alacak?)

Alişan - Buse Varol'a düğünde servet takıldı! İşte altınların değeri...

Alişan - Buse Varol'a düğünde servet takıldı! İşte altınların değeri...

Yeşilgölcük Belediye Başkanı Hakkı Şengül silahlı saldırıda hayatını kaybetti

Yeşilgölcük Belediye Başkanı Hakkı Şengül silahlı saldırıda hayatını kaybetti

Meteoroloji uyardı: Haftasonu ölümcül hava dalgası geliyor!

Meteoroloji uyardı: Haftasonu ölümcül hava dalgası geliyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
20 yeni üniversite kurulmasını öngören yasa kabul edildi

20 yeni üniversite kurulmasını öngören yasa kabul edildi

İsrail'den Suriye'ye hava saldırısı

İsrail'den Suriye'ye hava saldırısı

ABD'nin İran kararı sonrası Türkiye'den ilk tepki!

ABD'nin İran kararı sonrası Türkiye'den ilk tepki!

HDP İzmir milletvekili Ertuğrul Kürkçü'den CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce'ye sert sözler!

HDP İzmir milletvekili Ertuğrul Kürkçü'den CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce'ye sert sözler!

İYİ Parti kurucularından Mehmet Arslan'ın evi kurşunlandı!

İYİ Parti kurucularından Mehmet Arslan'ın evi kurşunlandı!

Ankara Valiliğinden 'sahte vali' açıklaması

Ankara Valiliğinden 'sahte vali' açıklaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.