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Manisa'daki FETÖ operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.04.2018 19:20 | Son Güncelleme

Adliyeye sevk edilen 8 zanlıdan 1'i tutuklandı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Turgutlu ilçe merkezli 9 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan FETÖ'nün sözde il finans ve mütevelli sorumlularının da bulunduğu 8 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.E. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan diğer zanlılar ise serbest bırakıldı.

Turgutlu ilçesinde 9 Nisan'da, FETÖ'nün finans ayağına yönelik 9 ilde düzenlenen operasyonda aralarında örgütün il finans ve mütevelli sorumlularının da bulunduğu 9 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Gözaltına alınan A.D. adli kontrol kararıyla serbest bırakılmıştı.

Şüphelilerden bazılarının örgütün şifreli mesajlaşma programı ByLock kullanıcısı olduğu belirtilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
ByLock FETÖ Manisa operasyon Turgutlu

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