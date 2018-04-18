Manisa'daki FETÖ operasyonu

MANİSA (AA) - Manisa'nın Turgutlu ilçe merkezli 9 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheliden 1'i tutuklandı.
Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan FETÖ'nün sözde il finans ve mütevelli sorumlularının da bulunduğu 8 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.E. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan diğer zanlılar ise serbest bırakıldı.
Turgutlu ilçesinde 9 Nisan'da, FETÖ'nün finans ayağına yönelik 9 ilde düzenlenen operasyonda aralarında örgütün il finans ve mütevelli sorumlularının da bulunduğu 9 şüpheli gözaltına alınmıştı.
Gözaltına alınan A.D. adli kontrol kararıyla serbest bırakılmıştı.
Şüphelilerden bazılarının örgütün şifreli mesajlaşma programı ByLock kullanıcısı olduğu belirtilmişti.
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