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Manisa'daki FETÖ soruşturmasında 2 tutuklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.02.2018 20:30 | Son Güncelleme

Manisa'daki FETÖ soruşturmasında 2 tutuklama

MANİSA (AA) - Manisa'nın Kula ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) kadın yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Kula Cumhuriyet Savcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 5 zanlıdan 3'ünün emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden U.Ö. ve E.G tutuklandı, H,K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Diğer şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin FETÖ'ye yönelik 9 Şubat'ta gerçekleştirdiği operasyonda 5 zanlı gözaltına alınmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
2 kişi tutuklandı FETÖ/PDY kadın yapılanması Kula

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