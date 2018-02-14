Manisa'daki FETÖ soruşturmasında 2 tutuklama

MANİSA (AA) - Manisa'nın Kula ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) kadın yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Kula Cumhuriyet Savcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 5 zanlıdan 3'ünün emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden U.Ö. ve E.G tutuklandı, H,K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Diğer şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin FETÖ'ye yönelik 9 Şubat'ta gerçekleştirdiği operasyonda 5 zanlı gözaltına alınmıştı.
Kimse ne olduğunu anlayamadı! Çantasıyla X-Ray cihazının içine girdi
ABD'de silahlı saldırı: 3 yaralı
Sınırda yakalandı! YPG'ye götürüyorlardı!
Diyarbakır kırsalında 1200 asker ve korucu ile büyük operasyon
Üzerine kuma getirildi yetmedi ölümüne darp edildi!
Güldüren 14 Şubat tweetleri
Atatürk Havalimanı'nda 'Çinçila' alarmı
CHP İstanbul'da onu mu aday gösterecek?
Bu adaya sadece yetişkinler girebiliyor
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan flaş çağrı
Yok böyle cep telefonu! Satışa çıktığı anda kapış kapış gitmeye başladılar
Okuyucu Yorumları 0 yorum