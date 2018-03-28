Manisa'daki FETÖ'nün darbe girişimi davası

15 Temmuz günü gelen bildiri için o gün tugay komutanına vekillik eden albay Murat Yılmaz'ı telefonla arayarak haberdar ettiğini anlatan Yücel, şunları kaydetti:

Duruşmada savunma yapan Engin Yücel, 15 Temmuz günü tugay nöbetçi subay olduğunu, haberlerde Boğaziçi Köprüsü üzerindeki askerlerin canlı bomba iddiaları için orada bulunduğu polislerin de askerlerin yanında olduğu yönünde bilgilere yer verildiğini, televizyonu sessize alıp rutin işine devam ettiğini belirtti.

"Darbe mesajını okuduktan sonra bana 'Tabur komutanlarını ara birliklerin başına geçsin.' dedi. Yaklaşık 10 dakika sonra kışlaya gelerek, 'Bölük komutanları bölüklerin yoklamasını alsın.' talimatının ardından Ani Müdahale Kuvveti 2'nin tugay karargahı önüne gelmesini emretti. Bu emirleri ilgili astlara ilettim. Bu arada AMK2 karargah önüne gelmişti. Tugay nizamiyesinin emniyetinin alınması talimatı verildi. Devamında yoklama alınan askerler için 'Silah dağıtılsın.' emrini verdi. Aldığım emri hangi birliklere ilettiğimi tam olarak hatırlamıyorum. Kendi komutamda olan birinci ve ikinci taburlara bu emri vermedim."

Sanık Yılmaz'ın talimatı ile Kolluk Kuvvetlerini Toplumsal Olaylarda Destekleme Birliğinin (KOKTOD) kurulduğunu belirten Yücel, bu birimin 15 Temmuz'da eğitim yaptığına dikkati çekti.

Yıllık eğitime göre 11-20 Temmuz tarihleri arasında eğitim yapılmasının planlandığını, KOKTOD birliğinde görevli askerlerin bir kısmının bir sonraki hafta eğitime başlayacağından dolayı planlamanın 14 Temmuz için yapıldığını, bu eğitimin emrinin de askerlere verilmesinin unutulduğunu savunan Yücel, "Eğitim 15 Temmuz günü yapıldı. Olmaması gerek bir şey ama gayemiz 10 günlük eğitimi bir güne sıkıştırarak tamamlamaktı ancak yağmurdan kaçarken doluya tutulduk. Gündüz yapılan eğitim darbe kapsamında gerçekleştirilmiş bir eğitim değildir." dedi.