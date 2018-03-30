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Manisa'daki FETÖ'nün darbe girişimi davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.03.2018 21:53 | Son Güncelleme

Aralarında eski Manisa merkez komutanı albay Yılmaz'ın da bulunduğu 9 tutuklu sanığın yargılanmasına devam edildi

MANİSA (AA) - Manisa'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin aralarında eski Manisa merkez komutanı albay Murat Yılmaz'ın da bulunduğu 9 tutuklu sanığın yargılanmasına devam edildi.

Manisa 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, Yılmaz'ın yanı sıra eski Manisa 8. piyade alay komutanı albay Nihat Eryılmaz, eski yarbay Engin Yücel, eski binbaşı Şükrü Özermiş, eski yüzbaşı Mustafa Tacıbozuk, eski üsteğmenler İlhan Gözüyukarı ve Tarık Demirtaş, eski astsubaylar Ferdi Yörüyen ve Yunus Bayat ile avukatları katıldı.

Duruşmada yazılı ve sözlü savunma yapan sanıklar, FETÖ ile bağlantılarının bulunmadığını öne sürerek haklarındaki iddiaları kabul etmedi ve beraatlerini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek duruşmayı 15 Mayıs'a erteledi.

- İddianameden

Manisa'da FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede, tutuklu sanıklar eski Manisa merkez komutanı albay Murat Yılmaz, eski Manisa 8. piyade alay komutanı albay Nihat Eryılmaz, eski yarbay Engin Yücel, eski binbaşı Şükrü Özermiş, eski yüzbaşı Mustafa Tacıbozuk, eski üsteğmenler İlhan Gözüyukarı, Tarık Demirtaş ile eski astsubaylar Ferdi Yörüyen ve Yunus Bayat hakkında "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs", "Türkiye Büyük Millet Meclisini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs", "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüse" suçlamalarıyla üçer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi.

Ayrıca, örgütün bölge talebe mesulü olduğu iddia edilen üsteğmen Gözüyukarı ve FETÖ'nün mahrem imamlarıyla ankesörlü telefonla iletişime geçtiği öne sürülen astsubay Bayat hakkında, "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçlamasıyla 15'er yıla kadar hapis cezası istendi.

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Anahtar Kelimeler:
darbe girişimi dava FETÖ Manisa

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