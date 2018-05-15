Manisa'daki FETÖ'nün darbe girişimi davası

MANİSA (AA) - Manisa'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin, aralarında eski Manisa merkez komutanı albay Murat Yılmaz'ın da bulunduğu 9 tutuklu sanığın yargılanmasına devam edildi.

Manisa 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, Yılmaz'ın yanı sıra eski Manisa 8. piyade alay komutanı albay Nihat Eryılmaz, eski yarbay Engin Yücel, eski binbaşı Şükrü Özermiş, eski yüzbaşı Mustafa Tacıbozuk, eski üsteğmenler İlhan Gözüyukarı ve Tarık Demirtaş, eski astsubaylar Ferdi Yörüyen ve Yunus Bayat ile avukatları katıldı.

Duruşmada sanıklar ile ilgili gelen dijital materyal inceleme raporların okunmasının ardından mütalaaya karşı sanıkların yazılı ve sözlü beyanları alındı.

Tanık ifadelerini kabul etmeyen ve bazı tanıkların yeniden dinlemesini isteyen sanıklar, FETÖ ile bağlantılarının bulunmadığını öne sürdü, haklarındaki iddiaları reddedip, beraatlerini talep etti.

Sanıklardan Yılmaz, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün kendi beyanı ile ailesine başvurarak tanık olmak istediğini, bu talebin savcılığa bildirildiği halde dinlenmediğini öne sürdü.