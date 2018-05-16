Manisa'daki FETÖ'nün darbe girişimi davası

Mahkeme heyeti, sanıkların mahkeme huzurunda verdikleri talepleri arasında yer alan mahkeme heyetinin davadan çekilmesi, Manisa'daki davanın Ankara'daki ana çatı davası ve İzmir'de yürütülen davalarla birleştirilmesi ve tüm tanıkların mahkemede huzurda dinlenmesi gibi taleplerin tamamının reddine karar verdi.

Dün başlayan duruşmada sanıklar ile ilgili gelen dijital materyal inceleme raporların okunmasının ardından mütalaaya karşı sanıkların yazılı ve sözlü beyanları ile talepleri alındı.

Manisa 1. Piyade Er Eğitim Tugayı batı kışlada 15 Temmuz saat 21.00'den itibaren 16 Temmuz 2016 saat 08.00'e kadar kışlada bulunan faaliyet izleme merkezinin içinde bulunduğu binadaki koridor ve çevresini gören kamera görüntülerinin temin edilerek gönderilmesinin istenmesi, Manisa İl Emniyet Müdürlüğüne yazı yazılarak, 15 Temmuz saat 21.00'den 16 Temmuz 2016 saat 07.00 arasında Manisa merkezde bulunan Batı Kışla olarak adlandırılan Albay Arif Seyhun Kışlasında darbe teşebbüsü kapsamında herhangi bir anons veya telsiz konuşması yapılıp yapılmadığına, yapılmış ise hangi saatte ve hangi emniyet mensupları tarafından yapıldığı dökümü yapılarak CD olarak gönderilmesinin istenmesi ve tutuklu sanıkların tutuklu hallerin devamı ile tahliye yönündeki taleplerin reddi kararlaştırıldı.

- İddianameden

Manisa'da FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede, tutuklu sanıklar eski Manisa merkez komutanı albay Murat Yılmaz, eski Manisa 8. piyade alay komutanı albay Nihat Eryılmaz, eski yarbay Engin Yücel, eski binbaşı Şükrü Özermiş, eski yüzbaşı Mustafa Tacıbozuk, eski üsteğmenler İlhan Gözüyukarı, Tarık Demirtaş ile eski astsubaylar Ferdi Yörüyen ve Yunus Bayat hakkında "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs", "Türkiye Büyük Millet Meclisini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs", "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs" suçlamalarıyla üçer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi.

Ayrıca, örgütün bölge talebe mesulü olduğu iddia edilen üsteğmen Gözüyukarı ve FETÖ'nün mahrem imamlarıyla ankesörlü telefonla iletişime geçtiği öne sürülen astsubay Bayat hakkında, "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçlamasıyla 15'er yıla kadar hapis cezası istendi.

