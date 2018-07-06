Manisa'daki FETÖ'nün Darbe Girişimi Davası

MANİSA (AA) - Manisa'da FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin aralarında eski Manisa merkez komutanı albay Murat Yılmaz'ın da bulunduğu 9 tutuklu sanığın yargılanmasına devam edildi. Manisa 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, Yılmaz'ın yanı sıra eski Manisa 8. piyade alay komutanı albay Nihat Eryılmaz, eski yarbay Engin Yücel, eski binbaşı Şükrü Özermiş, eski yüzbaşı Mustafa Tacıbozuk, eski üsteğmenler İlhan Gözüyukarı ve Tarık Demirtaş, eski astsubaylar Ferdi Yörüyen ve Yunus Bayat ile avukatları katıldı. Duruşmada, sanıklara ait dijital materyallerine ilişkin hazırlanan inceleme raporunun okunmasının ardından iddia makamının mütalaasına karşı sanıkların yazılı, sözlü beyan ve talepleri alındı. Mahkemede tanık olarak dinlenen Manisa İl Emniyet Müdürü Fevzi Bilgiç, 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin yaşadıklarını anlattı. - "Başkaldırı söz konusu, kesinlikle alet olmayın, son kurşununuza kadar çatışacaksınız" Mahkeme başkanının hain darbe girişiminin yaşandığı gecede tutuklu sanık Yılmaz’la nasıl bir görüşme yaptıklarını sorusunu Bilgiç, şunları söyledi:

"15 Temmuz gece saat 21:00 sıralarında İstihbarat şube müdürlüğümüzde değerlendirme toplantısı yapacaktık. Toplantı öncesi arkadaşlarla hal hatır sohbeti yaparken televizyonda haber kanalında İstanbul Boğazı Köprüsü’nde hareketlilik olduğunu gördük. Normalde Türkiye’de olması ihtimal bu tür istihbari bilgiler paylaşılır ancak o gün istihbari bir bilginin olup olmadığını sorduğumda istihbarat şube müdürüm böyle bir bilgiye sahip olmadığını söyledi. Bende o gece vali beyi aradım, kendisine bir hareketlilik olduğunu ancak henüz bir bilgi sahibi olmadığımızı söyledim. Bunun üzerine Emniyet Genel Müdür Yardımcımız Mehmet Akdeniz beni telefonla aradı. Hal hatır sormadan 'bir başkaldırı söz konusu, kesinlikle alet olmayın, TSK içerisinde bir grubun başkaldırısı olduğunu biliyoruz, kesinlikle birlikte hareket etmeyin, son kurşununuza kadar çatışacaksınız.' dedi." Bilgiç, Ankara ile yaptığı görüşmeyi Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer’e aktardığını, kendisinden aldığı talimat doğrultusuyla tüm personelin izinlerini iptal ettiğini, tedbirleri geliştirdiğini anlattı.

Sorumlu müdür yardımcılarına Manisa’daki Batı Kışlanın bulvar üzerinde girişine ekip görevlendirerek hareketliliğin izlenmesi yönünde talimat verdiğini aktaran Bilgiç, "Aynı şekilde İl Jandarma Komutanlığı önüne ekip sevk ettim. 23.10 sıralarında İl Jandarma Komutan vekili Ahmet Çiçek’i aradım ve hareketlilikle ilgili bilgisi olup olmadığını sordum. Kendiside bana ‘Sayın müdürüm bir çok mesaj geliyor. mesajları anlamaya çalışıyorum, şu an size söyleyecek herhangi bir cevabım yok.’ dedi. Bende ısrarla gelen mesajlardan bir iki kelime de olsa bana söyleyin dedim ancak bana cevap veremeyeceğini belirtti. Bende telefonu kapatmadan önce kendisine irtibat halinde olalım, bireysel davranmayalım, gelişmelerden haberleşelim dedim." beyanında bulundu. - "Geldiğimizde herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmak istemiyorum" Daha sonra Tugay Komutanlığına vekaleten bakan Murat Yılmaz’ı telefonla aradığını kaydeden Bilgiç, "Bu hareketliliği neye yorduğunu sordum. Kendisi de bana, ‘Türk Silahlı Kuvvetleri yönetime el koydu, sizi sağ duyuya davet ediyorum, geldiğimizde herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmak istemiyorum’ dedi. Bende bununla ilgili yazılı bir emir olup olmadığını sorduğumda ‘doğrudur Yurtta Sulh konseyi genel kurmaydan emir yazısı gönderdi’ diye söyledi. Ben de kendisine genel müdürlükle yaptığım görüşmeyi aktardım. Bunun bir kalkışma olduğunu öğrendim bende sizi sağ duyuya davet ediyorum diyerek, herhangi bir durum karşısında çatışacağımızı kendisine söyledim. Daha sonra bu görüşmeyi Genel Müdür yardımcımız Mehmet Akdeniz’e aktardım. Kendisi de onlarda böyle bir bilgi olmadığını söyledi ve durumun daha ciddi olduğunu belirterek siz daha önceki talimatlarınıza devam edin dedi ve telefonu kapattı. Akabinde Anayasal Suçlarla Mücadele savcısı Kazım Özsoy’a durumu aktardım ve bunu tutanağa almamız gerektiğini, bunun anayasal bir suç olduğunu, derhal gereğinin yapılmasını söyledi. Daha sonra da sabah erken saatlerde Murat Yılmaz Manisa Adliye Sarayı’na geldiği, burada TEM şube ekiplerince gözaltına alındığı tarafıma bildirildi. O gece ben ve tüm polis arkadaşlarım aldığımız talimat doğrultusunda son mermimizi kullanana kadar gerekirse bu uğurda şehit olmayı göze almıştık." şeklinde konuştu,