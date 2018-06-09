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Manisa'daki FETÖ/PDY operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.06.2018 19:41 | Son Güncelleme

Örgütün TSK'daki kripto yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 35 zanlıdan 6'sı tutuklandı

MANİSA (AA) - Manisa merkezli 20 ildeki Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) kripto yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 35 zanlıdan 6'sı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan 35 zanlının sorgusu tamamlandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 6'sı çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Etkin pişmanlıktan yararlanan 29 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Etkin pişmanlıktan yararlanan zanlıların verdikleri bilgiler doğrultusunda örgütün mahrem imamı olduğu değerlendirilen 9 kişi ile örgüt faaliyetlerine katıldıkları öne sürülen 25 kişi ve örgüt ile bağlantısı olduğu iddia edilen 21 kişi tespit edildi.

Öte yandan, adreslerinde bulunamayan 2 şüphelinin yakalanması için arama çalışmalar sürüyor.

- Olay

Manisa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ'nün TSK içindeki kripto yapılanmasında yer aldıkları ve örgütün "asker imamları"yla ankesörlü telefonlardan ardışık aramalarla iletişim kurdukları öne sürülen, aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 37 kişi hakkında yakalama kararı verilmişti.

Manisa merkezli 20 ilde 25 ve 28 Mayıs tarihlerinde düzenlenen operasyonlarda 35 kişi, yakalanmıştı.

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