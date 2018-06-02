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Manisa'daki PKK/KCK davasında karar

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.06.2018 03:20 | Son Güncelleme

HDP il ve ilçe yöneticilerinin de bulunduğu 138 sanığın yargılandığı davada, bu kişilerden 25'i hakkında verilen karar açıklandı - 6'sı tutuklu 25 sanıktan 21'ine, 1 yıl ile 13 yıl arasında değişen hapis cezaları verildi

MANİSA (AA) - Manisa'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik soruşturma kapsamında yargılanan 25 kişiden 21'i 1 yıl ile 13 yıl arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı.

Manisa 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen 32'si tutuklu 138 sanığın yargılandığı davanın duruşmasına, tutuklu ve tutuksuz sanıklardan bazıları ile avukatları katıldı.

Sanık sayısının fazla olması nedeniyle üç gruba ayrılan davanın 6'sı tutuklu 25 kişiyi kapsayan duruşması kimlik tespitlerinin yapılmasıyla başladı. Ardından mütalaasını açıklayan savcı, sanıkların üzerlerine atılı suçlardan cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme heyeti, avukatların savunmalarını yapmalarının ardından verdiği ara sonrası söz konusu 25 sanıkla ilgili kararını açıkladı.

Heyet, "silahlı terör örgütü kurma veya yönetme", "terör örgütüne üye olma" ve "terör örgütü propagandası yapma" suçlarından yargılanan 25 kişiden 21'inin 1 yıl ile 13 yıl arasında değişen hapis cezalarına çarptırılmasına, 3'ünün beraatine, sanıklardan Gülcihan Çelik'in dosyasının ise ayrılmasına hükmetti.

Dava kapsamında diğer iki gruptaki 26'sı tutuklu 113 sanığın yargılanmalarına ise daha sonra devam edilecek.

Manisa'da "silahlı terör örgütü kurma veya yönetme", "terör örgütüne üye olma" ve "terör örgütü propagandası yapma" gibi 39 farklı suçu işledikleri iddiasıyla 138 kişi farklı zamanlarda gözaltına alınmış, 57'si tutuklanmıştı. Söz konusu 138 kişi hakkında 15 ile 20 yıl arasında değişen hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

Davanın, 21 Aralık 2017 tarihinde görülen duruşmasında mahkeme heyetinin ara kararında tutuklu sanıklardan 25'inin tahliyesine hükmetmesiyle tutuklu sayısı 32'ye düşmüştü.

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