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Manisa'daki sahte içkiden ölüm iddiası

GÜNCEL HABERLERİ | 02.02.2018 00:54 | Son Güncelleme

- İtiraz üzerine tekrar gözaltına alınan 2 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Soma ilçesinde metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan 4 kişiden ikisinin hayatını kaybetmesiyle ilgili adli kontrol şartıyla salıverilen ve daha sonra tekrar gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle ilgili iki kişinin hayatını kaybettiği olayda itiraz üzerine tekrar gözaltına alınan E.İ.G. ve Ü.İ'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı.

- Olay

Atatürk Caddesi'ndeki büfeden aldıkları sahte içkiden içtikleri iddia edilen Kenan Pehlivan (57), Özcan Ünal (46), İbrahim ve oğlu Cüneyt Gök, mide bulantısı ve karın ağrısı şikayetiyle Soma Devlet Hastanesine kaldırılmıştı. Metil alkol zehirlenmesi tanısıyla tedavi altına alınanlardan Özcan Ünal ve İbrahim Gök hayatını kaybetmişti.

Sağlık durumları ağır olan Cüneyt Gök ve Pehlivan, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesinin yoğun bakım servisinde tedavi altına alınmıştı.

Soma İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sahte içki sattığı öne sürülen büfe sahibi E.İ.G. ile evinde sahte içki ürettiği iddia edilen Ü.İ'yü gözaltına almıştı. Ü.İ'nin evinde yapılan aramada 24 litre şişelenmemiş içki, 13 dolu içki şişesi, 6 litre anason ve bir litre votka aroması ile içki üretiminde kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirilmişti.

İlçedeki bir okulda beden eğitimi öğretmenliği yaptığı belirtilen Ü.İ. ve E.İ.G, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış, Akhisar Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, itiraz üzerine Akhisar Sulh Ceza Hakimliğince haklarında tutuklamaya yönelik yakalama emri düzenlenen şüphelilerin güvenlik güçlerince tekrar gözaltına alındıkları kaydedilmişti.

(AA)

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