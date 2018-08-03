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Manisa'daki silahlı kavga

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.08.2018 13:43 | Son Güncelleme

Güvenlik kamerasına yansıyan kavgayla ilgili bir kişi tutuklandı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde bir kişinin yaralandığı ve güvenlik kamerasının kaydettiği silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Çobanisa Mahallesi'nde dün bir kahvehanenin önünde meydana gelen olayda av tüfeğiyle havaya ateş açan ve kendisini darbeden Hamdi Uygun'u (30) silahla yaralayan Murat Ö. (41), hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alındı.

Zanlı, jandarmadaki işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Tedavisi devam eden Hamdi Uygun'un ise hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

İlçede dün yaşanan silahlı kavga, bir işyerinin güvenlik kamerasına yansımıştı.

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