Manisa’daki silahlı kavga güvenlik kamerasında

MANİSA (AA) - Manisa'da bir kişinin yaralandığı silahlı kavga güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Şehzadeler ilçesi Çobanisa Mahallesi’nde bir kahvehanenin önünde, Hamdi U. (30) ile Murat Ö. (41) arasında henüz belirlenemeyen bir sebeple tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda Hamdi U. olay yerine geldiği 45 R 1425 plakalı aracının içerisindeki av tüfeğini çıkararak havaya iki el ateş etti, Murat Ö'yü darbetti.

Murat Ö. de yanındaki silahıyla Hamdi U'nun iki bacağına iki el ateş ederek yaraladı.

Hamdi U. bir apartmana girerek ambulansın gelmesini beklerken, Murat Ö. ise darp nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

Ambulansla Manisa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Hamdi U'nun tedavisi sürüyor.

Murat Ö. hastanedeki tedavisinin ardından jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Bu arada silahlı kavga anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Görüntülerde, Hamdi U.'nun aracıyla olay yerine gelme anı, bir bakkal dükkanına girmesi ve daha sonra çevredeki vatandaşların tartışmayı sakinleştirme anı görülüyor.

Güvenlik kamerasında ayrıca Hamdi U'nun aracındaki av tüfeğini çıkarmasının ardından Murat Ö'nün silahla Hamdi U'ya doğru ateş ederek kovalaması yer alıyor.

