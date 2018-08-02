HABER

Manisa’daki silahlı kavga güvenlik kamerasında

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.08.2018 20:04 | Son Güncelleme

Manisa’daki silahlı kavga güvenlik kamerasında

MANİSA (AA) - Manisa'da bir kişinin yaralandığı silahlı kavga güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Şehzadeler ilçesi Çobanisa Mahallesi’nde bir kahvehanenin önünde, Hamdi U. (30) ile Murat Ö. (41) arasında henüz belirlenemeyen bir sebeple tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda Hamdi U. olay yerine geldiği 45 R 1425 plakalı aracının içerisindeki av tüfeğini çıkararak havaya iki el ateş etti, Murat Ö'yü darbetti.

Murat Ö. de yanındaki silahıyla Hamdi U'nun iki bacağına iki el ateş ederek yaraladı.

Hamdi U. bir apartmana girerek ambulansın gelmesini beklerken, Murat Ö. ise darp nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

Ambulansla Manisa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Hamdi U'nun tedavisi sürüyor.

Murat Ö. hastanedeki tedavisinin ardından jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Bu arada silahlı kavga anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Görüntülerde, Hamdi U.'nun aracıyla olay yerine gelme anı, bir bakkal dükkanına girmesi ve daha sonra çevredeki vatandaşların tartışmayı sakinleştirme anı görülüyor.

Güvenlik kamerasında ayrıca Hamdi U'nun aracındaki av tüfeğini çıkarmasının ardından Murat Ö'nün silahla Hamdi U'ya doğru ateş ederek kovalaması yer alıyor.

PARTNERBu kadarına da pes! Yok böyle ilanBu kadarına da pes! Yok böyle ilan
Makedonya'da İlinden Ayaklanması'nın 115. yıl dönümüMakedonya'da İlinden Ayaklanması'nın 115. yıl dönümü
Kahramanmaraş'ta 210 ton sahte gübre ele geçirildiKahramanmaraş'ta 210 ton sahte gübre ele geçirildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
gözaltı güvenlik kamerası Jandarma Manisa olay Silahlı kavga

En Çok Okunan Haberler

Yazın en sıcak günleri kapıda! Türkiye 'eyyam-ı bahur' etkisine girecek

Yazın en sıcak günleri kapıda! Türkiye 'eyyam-ı bahur' etkisine girecek

Bornoz şakası Adana'yı karıştırdı!

Bornoz şakası Adana'yı karıştırdı!

BDDK’dan kredi kartları ve kredilere yeni düzenleme

BDDK’dan kredi kartları ve kredilere yeni düzenleme

TC Kimlik numarasının sırrı!

TC Kimlik numarasının sırrı!

Risk çok yüksek! Türkiye her an felaketi yaşayabilir

Risk çok yüksek! Türkiye her an felaketi yaşayabilir

'Eşinle nasıl ilişkiye girdim' sözünü duydu, sonrası korkunç!

'Eşinle nasıl ilişkiye girdim' sözünü duydu, sonrası korkunç!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Süper Loto sonuçları 2 Ağustos: Devirli ikramiyeyi kazandıracak numaralar belli oldu!

Süper Loto sonuçları 2 Ağustos: Devirli ikramiyeyi kazandıracak numaralar belli oldu!

FOX TV Ana Haber sunucusu Fatih Portakal'dan bomba iddia! Erdoğan seçim yapmak zorunda kalacak

FOX TV Ana Haber sunucusu Fatih Portakal'dan bomba iddia! Erdoğan seçim yapmak zorunda kalacak

Türkiye-ABD krizine neden olan rahip Andrew Brunson sessizliğini bozdu

Türkiye-ABD krizine neden olan rahip Andrew Brunson sessizliğini bozdu

Türkiye-ABD krizi için şoke edecek açıklama! Dünyayı sarsacak sözler

Türkiye-ABD krizi için şoke edecek açıklama! Dünyayı sarsacak sözler

Bülent Arınç'tan ABD'nin yaptırım kararı hakkında açıklama

Bülent Arınç'tan ABD'nin yaptırım kararı hakkında açıklama

CHP'li Muharrem Erkek: Kurultay için yeterli imza yok

CHP'li Muharrem Erkek: Kurultay için yeterli imza yok

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.