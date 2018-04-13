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Manisa'daki suç örgütüne yönelik operasyon

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.04.2018 19:42 | Son Güncelleme

26 zanlıdan 8'i cezaevine gönderildi

MANİSA (AA) - Manisa'nın Akhisar ilçesinde suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 26 şüpheliden 8'i tutuklandı.

Akhisar Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan yazılı açıklamada, 3 Nisan'da gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 26 şüpheliden 8'inin tutuklandığı belirtildi.

Şüphelilerden 14'ünün ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldığı, yapılan adli işlemleri müteakiben 4 zanlının adli kontrol altına alındığı bildirildi.

Açıklamada, firari 1 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdürüldüğü kaydedildi.

- Olay

Manisa Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 3 Nisan'da, "çıkar amaçlı yasa dışı bahis oynamak ve oynatmak, kumar oynatmak, zorla çek senet imzalatmak, tefecilik, zorla para tahsilatı yapmak, uyuşturucu ticareti yapmak, gasp, yağma ve silahla yaralama ile cinayet işlemek" amaçlı suç örgütü kurdukları iddiasıyla haklarında gözaltı kararı çıkarılan 27 şüphelinin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenlenmişti.

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