Manisa’daki Suriyeli çocuklar, Türkçe öğreniyor

Manisa’nın Salihli ilçesinde açılan kursta 12 Suriyeli çocuk hem Türkçe’yi, hem de okuma yazmayı öğrendi.

Suriye’nin çeşitli kentlerinde yaşarken, savaş nedeniyle Türkiye’ye sığınmak zorunda kalan ailelerin çocukları, Salihli’de hem Türkçe öğrenip eğitimlerini sürdürmeye çalışıyor, hem de ülkelerinin bir an önce normale dönüp yıllardır görmedikleri akrabalarına kavuşmak istiyor.

Salihli Sart Mahmut İlkokulu’nda açılan ve 150 saat süren “Yabancılara Türkçe Öğretimi” kursuna katılan Suriyeli 12 çocuk kursu başarıyla tamamlayıp sertifika aldı. Kursu, Salihli Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünce okulun sınıf öğretmeni Şeref Hür’ün öğreticiliğinde devam ettirdiklerine vurgu yapan Sart Mahmut İlkokulu Müdürü Engin Taşkın, "150 saatlik kurs sonucunda öğrencilerimizin topluma uyumlarını Türk eğitim sistemine entegrasyonlarını sağlamak adına önemli aşamalar kaydettik. Bu sayede sokakta öğrenecekleri Türkçe’yi hem daha kontrollü bir şekilde hem de bilimsel bir şekilde çocuklarımıza Suriyeli kardeşlerimize öğretmeye çalıştık. Kursumuz süresince Yunus Emre Enstitüsü ile işbirliği yapılarak çocuklar için Türkçe kitapları temin edildi” dedi.

Sınıf öğretmeni Şeref Hür, "Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünce okulumuz bünyesinde 150 saatlik yabancılara Türkçe öğretimi kursu açıldı. 12 öğrencinin yer aldığı kursumuzda her biri okuma yazma ve Türkçe öğrenimi, konuşma konusunda başarılı yerlere geldi. Öğrencilerimize kurs sonunda Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünce sertifikaları verildi” diye konuştu.

Türkiye’ye 4 yıl önce geldiklerini kaydeden öğrencilerden Cudi Bozan, "Savaş başladıktan sonra Türkiye’ye geldik. Ailem çalışıyor. Ben de eğitimime devam ediyorum. Okulumuzda açılan kurs sayesinde okumayı yazmayı, Türkçe konuşmayı öğrendik. Ben 4 yıldan bu yana akrabalarımı görmüyorum. Bir an önce savaşın bitmesini ve akrabalarımı yeniden görmeyi istiyorum” dedi.