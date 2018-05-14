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Manisa'daki TOKİ konutları 9 Haziran'da teslim edilecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.05.2018 19:19 | Son Güncelleme

Manisa'daki TOKİ konutları 9 Haziran'da teslim edilecek

MANİSA (AA) - Yunusemre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi, Başbakanlık Toplu Konut İdaresi (TOKİ) ile birlikte yaptıkları "Akgedik Yunuskent Toplu Konut Projesi" nin ilk etabı olan bin 101 konutu 9 Haziran'da sahiplerine teslim edeceklerini söyledi.

Çerçi, Yunusemre Belediyesi Meclis Salonu'nda AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur ile AK Parti Manisa Milletvekili Recai Berber'in de katıldığı basın toplantısında yaptığı konuşmada, bin 101 konutun tamamlandığını belirtti.

TOKİ ile adeta yeni bir şehir inşa ettiklerini anlatan Çerçi, toplam 5 bin 500 konuttan oluşan Akgedik Yunuskent Toplu Konut Projesi'nin ilk etabının tamamlanmasının gururunu yaşadıklarını ifade etti.

Çerçi, "Başbakanlık Toplu Konut İdaresi ortaklığıyla yürüttüğümüz proje Türkiye'nin en büyük ve prestijli üç projesi arasında gösteriliyor. Yoğun ve özverili çalışmanın sonunda evlerimizi 9 Haziran Cumartesi günü hak sahiplerimize teslim ediyoruz. Burada emeği geçen herkese teşekkürlerimi, şükranlarımı sunuyorum." diye konuştu.

Çerçi, ikinci etap için başvuruların da kısa bir süre sonra başlayacağını sözlerine ekledi.

AK Parti Manisa Milletvekili Baybatur da TOKİ ortaklığıyla Akgedik'te yeni bir şehir kurulduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Tabii bu dev projeyi hayata geçirenin bir ilçe belediyesi olduğunu unutmayalım. İlçe belediye başkanı bunu yapabiliyorsa onu ve ekibini ayakta alkışlamak gerekiyor. Muasır bir belediyecilik örneğidir. Biz de milletvekilleri olarak yeni şehirlerin kurulması anlamında destek vermeye devam edeceğiz. Birileri küçücük hizmetleri koskoca reklamlarla afişe ediyor ama başkanımız tevazu sahibi, büyük hizmetleri çok az reklamla duyuruyor."

AK Parti Manisa Milletvekili Berber de Akgedik'te güzel bir konsept oluşturulduğunu dile getirerek, "Toplumun her kesiminden vatandaşımızın yaşayabileceği bir alan inşa ediliyor. Çok üst standartlarda konutlar bulunuyor. Mükemmel bir şehir olduğunu gören bir insan olarak başkanımızı ve ekibini gayretli çalışmalarından dolayı kutluyorum" ifadelerini kullandı.

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Akgedik TOKİ toplu konut projesi yunusemre belediyesi yunuskent

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