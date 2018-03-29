HABER

Manisa'daki toplu açılış törenlerine Bahçeli de katılacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.03.2018 22:09 | Son Güncelleme

MANİSA Büyükşehir Belediye Başkanı MHP'li Cengiz Ergün, 28 Nisan'da gerçekleştirilecek toplu açılış törenine MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin de katılacağını bildirdi.

Manisa'daki toplu açılış törenlerine Bahçeli de katılacak

Nermin UÇTU/MANİSA, (DHA)- MANİSA Büyükşehir Belediye Başkanı MHP'li Cengiz Ergün, 28 Nisan'da gerçekleştirilecek toplu açılış törenine MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin de katılacağını bildirdi.
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı MHP'li Cengiz Ergün, 18 Mart'ta gerçekleştirilen kurultayda genel başkanlığa yeniden seçilen Devlet Bahçeli'yi ziyaret ederek tebrik etti. Ergün, işlemeli vazo hediye edip Manisa'daki çalışmalar hakkında bilgi verdiği Bahçeli'nin, 28 Nisan'da Manisa Büyükşehir Belediyesince yapılacak toplu açılış ve temel atma törenine katılacağını açıkladı.

FOTOĞRAFLI

Manisa'daki toplu açılış törenlerine Bahçeli de katılacakManisa'daki toplu açılış törenlerine Bahçeli de katılacak

Çok sayıda TSK personeline operasyon!Çok sayıda TSK personeline operasyon!
İYİ Parti'ye sürpriz katılım!İYİ Parti'ye sürpriz katılım!
Kritik S-400 gelişmesiKritik S-400 gelişmesi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Son anket yayınlandı! Yerel seçimde İstanbul, Ankara ve İzmir'i hangi parti kazanır?

Son anket yayınlandı! Yerel seçimde İstanbul, Ankara ve İzmir'i hangi parti kazanır?

Öğrenci yemek istediğine pişman oldu! Kurye öldüresiye dövdü

Öğrenci yemek istediğine pişman oldu! Kurye öldüresiye dövdü

Çiftlik Bank sahibi Mehmet Aydın'ın yurt dışına kaçış anı ortaya çıktı

Çiftlik Bank sahibi Mehmet Aydın'ın yurt dışına kaçış anı ortaya çıktı

MİT operasyon düzenledi! Örgüt mensupları Türkiye'ye getirildi

MİT operasyon düzenledi! Örgüt mensupları Türkiye'ye getirildi

Türkiye'nin konuştuğu cinayette karar çıktı

Türkiye'nin konuştuğu cinayette karar çıktı

Eliz Sakuçoğlu, Murat Boz'u Engin Öztürk'le aldatmış!

Eliz Sakuçoğlu, Murat Boz'u Engin Öztürk'le aldatmış!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
30 Mart Cuma mesajları - Sevdikleriniz için farklı ve yeni resimli Cuma mesajları 2018

30 Mart Cuma mesajları - Sevdikleriniz için farklı ve yeni resimli Cuma mesajları 2018

Bayburt'ta feci kaza: Ölüler var

Bayburt'ta feci kaza: Ölüler var

Cuma namazı saat kaçta? İşte 30 Mart Cuma Diyanet'e göre il il namaz vakitleri (Cuma namazı nasıl kılınır?)

Cuma namazı saat kaçta? İşte 30 Mart Cuma Diyanet'e göre il il namaz vakitleri (Cuma namazı nasıl kılınır?)

Süper Loto sonuçları: Tamam mı devam mı? 29 Mart Milli Piyango Süper Loto çekilişi sonuçları

Süper Loto sonuçları: Tamam mı devam mı? 29 Mart Milli Piyango Süper Loto çekilişi sonuçları

Diyarbakır'da güvenlik personeline saldıran 3 terörist öldürüldü

Diyarbakır'da güvenlik personeline saldıran 3 terörist öldürüldü

Üniversiteli Başak Alara’dan kötü haber

Üniversiteli Başak Alara’dan kötü haber

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.